Iščemo referenta v blagovnem načrtovanju z najmanj V. stopnjo izobrazbe, z izkušnjami s področja prodaje in administracije ter odgovornim pristopom do dela. Zaželeno je znanje nemškega in/ali angleškega jezika. Lidl Slovenija, d. o. o., k.d., Pod lipami 1, 1218 Komenda. Prijave zbiramo do 22. 5. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.