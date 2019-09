Glavne delovne naloge: obračun plač v Pantheonu, priprava za obračun plač (potni nalogi), regresov za letni dopust, obračun nadomestil plač za refundacijo boleznin, nege, knjiženje poslovnih dogodkov v glavno knjigo in računovodsko usklajevanje, ostala dela po navodilih nadrejenega. Simer plus, d. o. o., Ipavčeva ulica 22, 3000 Celje. Prijave zbiramo do 29. 9. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.