Pričakujemo VI. stopnjo komercialne, ekonomske ali sorodne smeri, zaželena višja oziroma visoka izobrazba sorodne smeri, minimalno 3 leta delovnih izkušenj s področja carinjenja oziroma na podobnih delovnih mestih, poznavanje carinske zakonodaje in predpisov, odlične komunikacijske in organizacijske sposobnosti, uporabniško znanje MS Officea, znanje (vsaj) enega tujega jezika. Metro trgovska družba, d. d., Lava 8, 3000 Celje. Prijave zbiramo do 5. 4. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.