Regijski derbi Celju, zmage Zlatoroga, Hopsov, Rogaške

Tekmo preobratov v 2. slovenski ligi za košarkarje so dobili Celjani (97:90), ki so se ekipi Terme Olimia maščevali za poraz po podaljšku v 1. krogu v Podčetrtku. Gostje so v dvorani I. Osnovne šole vodili že za 16 točk, nazadnje pri izidu 40:56. V naslednjih osmih minutah je sledil delni izid 34:3 v korist varovancev trenerja Vladimirja Rizmana!

Kljub temu je bila končnica napeta. Pri zmagovalcih so se izkazali Jan Rizman (33 točk, na fotografiji), Matic Grušovnik (22) in Tadej Koštomaj (20), ki je blestel v končnici. Pri gostih so bili najbolj učinkoviti Dejan Milašinovič, Žiga Švigelj (po 19 točk), Nejc Strnad in Matija Radanovič (po 18 točk). Po deset zmag imata Terme Olimia in Sežana, po sedem pa Celje, Triglav in Plama Pur. Izidi 12. kroga v 1. ligi: Zlatorog – Sixt Primorska 92:72, Petrol Olimpija – Šentjur 76:72, Helios – Hopsi 76:77 in Rogaška – Šenčur 85:81.

DŠ

Foto: GrupA