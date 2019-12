Rekordno visok občinski proračun

Občina že ima svoj proračun za prihodnje leto ter za leto 2021. Za prihodnje leto je načrtovanih vsega skupaj 11,2 milijona prihodkov in odhodkov. Za različne naložbe je v letu 2020 kar 47 odstotkov proračuna. Od prve obravnave je namreč višji za en milijon evrov.

Svetniki so sprejeli rekordno visok proračun za leto 2020 na včerajšnji seji občinskega sveta. V proračun sta med drugim vključena en milijon evrov posojila za gradnjo frankolovskega vrtca ter sofinanciranje Eko sklada. Največja naložba bo omenjeni vrtec. Veliko denarja je tudi za gradnjo kanalizacijskega omrežja, saj se je Vojnik prijavil – skupaj s Celjem in Štorami – za regijski projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Za aglomeracijo Vojnik naj bi občina tako pridobila en milijon evrov. Graditi namerava v letih 2020 in 2021. Načrtovana so tudi dela na vodovodih Beli Potok, kjer so se že začela ter v Trnovljah pri Socki. Nekaj denarja je za prenove cest in ulic ter za pločnike. Med drugim je predvidena rekonstrukcija Keršove ulice, med zdravstveno postajo in semaforjem pri župnijski cerkvi.

Za leto pozneje, 2021 je v proračunu zaenkrat predvidenih 8,8 milijona evrov prihodkov in odhodkov. V njem je med drugim vključen denar za ceste, vodovode in kanalizacijo.

BJ

Foto: arhiv RC, GrupA