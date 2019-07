Rekreacijska prizorišča v objektivu

Nedavno odprtje smučarskih skakalnic na Šmartinskem jezeru je pospremila tudi razstava fotografij na prostem ob jezeru.

Tako kot izgradnja skakalnic je tudi postavitev razstave del širšega projekta ureditve območja Šmartinskega jezera, ki ga je Mestna občina Celej (MOC) prijavila v okviru Lokalne akcijske skupine – krajše LAS, v kateri poleg celjske občine sodelujejo še občine Laško, Vojnik in Štore. Fotografsko razstavo so pripravili mlajši brezposelni in starejši v okviru delavnic tako imenovanih ranljivih skupin.

“Dosegli smo to, da smo vključili ranljive skupine, ki so se integrirale, vključile v okolje, kajti cilj teh fotografskih delavnic ni dovršena umetniška stvaritev, ampak osebnostna integracija in samoraziskovanje”, je o namenu razstave povedala Alja Založnik, višja svetovalka na oddelku za družbene dejavnosti celjske občine za področje turizma in podeželja.

Motivi na razstavi so zelo raznoliki in v skladu z vsebinskimi usmeritvami evropskega projekta, kar pomeni fotografiranje športno-rekreacijskih objektov na območju štirih občin. Na razstavi je sodelovalo 12 tečajnikov, ki so svojemu projektu v okviru fotografskih delavnic namenili osem mesecev.

Kot je še povedala Alja Založnik, bo razstava na Šmartinskem jezeru odprta še nekaj mesecev.

ROBERT GORJANC