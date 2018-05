Remont šestega bloka naj bi bil končan julija

Blok šest Termoelektrarne Šoštanj bo od danes pa do predvidoma 2. julija na prvem rednem remontu. V času, ko bodo na omenjenem bloku opravljena glavna večja popravljalna dela, bo za varno in zanesljivo oskrbo z električno in toplotno energijo skrbel četrti blok Termoelektrarne Šoštanj.



Šesti blok Termoelektrarne Šoštanj so zaradi načrtovanih garancijskih del iz omrežja izključili že nekaj dni pred začetkom remonta, in sicer 1. maja. Do današnjega dne je omenjeni blok deloval le kratkotrajno, da so na njem izvedli potrebne teste, ki so pogoj za določitev dejavnosti v času remonta. V dveh mesecih Termoelektrarna Šoštanj načrtuje večja remontna dela in nekatera garancijska popravila. Naslednji redni letni remont šestega bloka je načrtovan šele leta 2022, torej čez štiri leta, medtem ko so pri starih blokih termoelektrarne remonte opravljali na tri leta.

Šesti blok šoštanjske termoelektrarne letno proizvede približno tretjino električne energije v celotni slovenski proizvodnji. Od začetka poskusnega obratovanja, kar je bilo junija 2015, pa do danes je proizvedel skoraj deset tisoč giga watnih ur električne energije, v letošnjem letu več kot tisoč gigavatnih ur. Najvišjo dnevno proizvodnjo v višini skoraj 13 giga vatnih ur je blok 6 dosegel 13. junija lani. Povprečna dnevna proizvodnja v prvih treh letošnjih mesecih je bila 9 giga vatnih ur in je bila skladna z načrtovano. Termoelektrarna Šoštanj pa trenutno ekološko posodablja še blok številka pet.

Foto: GrupA