Remont šestega bloka stal deset milijonov evrov

Remont šestega bloka, ki so ga med majem in julijem izvedli v Termoelektrarni

Šoštanj, je bil vreden dobrih deset milijonov evrov. Izvršni direktor tehničnega sektorja mag. Branko Debeljak je pojasnil, da je bila največji izziv menjava kolektorjev ponovnega pregrevanja. Zamenjali so dva, za menjavo so imeli na voljo kratek čas. Drugi večji izziv je bil delo na turbini.

V času remonta so bila izvedena tudi večja garancijska popravila, kjer je strošek izvedbe, materiala in strošek delavcev plačal dobavitelj opreme GE. Pred dnevi so v šoštanjski termoelektrarni sicer trajno zaustavili blok 4, ekološko pa posodabljajo peti blok. Cilj je zmanjšati izpuste, predvsem dušikove okside, pravi Debeljak.

Po zaslugi teh ukrepov, bo peti blok, ki naj bi začel obratovati konec tega meseca, pri proizvodnji električne energije imel za okoli 50 odstotkov nižje mejne koncentracije dušikovih in žveplovih oksidov v primerjavi z blokom štiri. Mejne koncentracije prašnih delcev bodo manjše za do 80 odstotkov.

TS

Foto: SHERPA