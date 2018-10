Reorganizacija CSD: za uporabnike se ne spremeni nič

Danes bo v praksi zaživela reorganizacija centrov za socialno delo. Na novo je iz vseh dosedanjih centrov za socialno delo ustanovljenih 16 novih centrov.

Na Celjskem bosta od danes dalje dva glavna centra za socialno delo, in sicer CSD Celje, ki bo bo združeval enote Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur in Šmarje pri Jelšah. Sedež CSD Celje bo na Opekarniški 15B v Celju, kot je bil do zdaj. Vse enote CSD pa bodo poslovale še naprej na svojih dosedanjih naslovih. Drugi glavni center bo CSD Savinjsko Šaleška, ki bo združeval enote Mozirje, Velenje, Žalec. Sedež tega glavnega centra ostane na isti lokaciji, na Prešernovi cesti 10 v Velenju.

Tisto, kar je najpomembnejše za uporabnike pa je, da se zanje spremenilo ne bo nič. Večji zalogaj sprememb je projekt prinesel za zaposlene.

Bistvo reorganizacije je v združitvi nekaterih splošnih služb znotraj centrov. To na pravice uporabnikov in njihovo uveljavljanje le-teh ne bo vplivalo.

Govori vršilka dolžnosti direktorice Centra za socialno delo Savinjsko Šaleška Helena Bezjak Burjak.

Sprememba bolj vpliva na delo zaposlenih. Na centrih čutijo kadrovski primanjkljaj, samo na celjskem centru za socialno delo, ki ga bo naprej vodila Olga Bezenšek Lalič, so zaradi reorganizacije zaposlili enega strokovnega delavca, načrtujejo še eno zaposlitev. Toda na centrih manjka povsod več kadrov. Tudi na CSD Savinjsko Šaleška.

Vršilka dolžnosti direktorica Helena Bezjak Burjak.

Tisto, kar pa bo vplivalo na uporabnike v prvih dneh reorganizacije, je sledeče. Zaradi uvajanja informacijske podpore reorganizaciji centrov za socialno delo je namreč v prvem tednu oktobra predvidena nedostopnost Informacijskega sistema centrov za socialno delo. Prav tako v prvem tednu oktobra uporabniki ne bodo mogli oddajati e-vlog preko portala e-uprava. Nedelovanje sistema pa ne bo vplivalo na datume izplačil socialnih transferjev planiranih v mesecu oktobru, to pomeni da datumi izplačil ostanejo nespremenjeni.

