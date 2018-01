Rešeni konji in druge živali

Lani oktobra je pozornost medijev in ljubiteljev živali vzbudila zgodba o trinajstih zanemarjenih konjih, ki so čakali na žalosten konec v nekoč priznanem konjeniškem klubu v Brežicah. Društvo za zaščito konj, ki ima na kmetiji v Orovi vasi pri Polzeli rehabilitacijski center Petra, si je prizadevalo za njihovo rešitev. Ko jih je inšpekcija odvzela klubu, jih je društvo pripeljalo v Petro in jih rešilo pred usmrtitvijo. Številni so takrat pomagali s prostovoljnimi prispevki, da je društvo lahko priskrbelo hrano za živali in jim nudilo kovaške storitve ter veterinarsko oskrbo.

Pred dnevi so minili trije meseci, odkar je v center prišla prva rešena kobila in za njo so pripeljali še ostalih 12 konj, med njimi sta dve kobili z žrebički. Medijski hrup se je polegel in Natalijo Nedeljko, gonilno silo društva in centra, v katerem živi in dela, malo skrbi, kako bo zagotavljala hrano v prihodnjih mesecih, dokler ne bo spet na voljo paša. Delovanje centra, v katerem je trenutno več kot 40 konj, je namreč odvisno le od prostovoljnih prispevkov, donacij in sponzorstev. V tem času so trije rešenčki dobili posvojitelje.

Sena bo kmalu zmanjkalo

»Pri tem odvzemu se je Slovenija dobro odzvala,« pravi Nedeljkova. »Takrat smo kupili tri vlačilce sena, ki ga počasi zmanjkuje, in zdaj zbiramo za nova dva. Zaradi suše je cena sena kar poskočila, 1.200 evrov smo odšteli za 44 bal, to je 12 do 13 ton sena. Za odvzeme imamo sicer vedno na voljo nekaj prostora, a nihče ni pričakoval, da bo prišlo toliko konj naenkrat. Vesela sem, da se je to rešilo v dobrobit živali.«

Nekateri konji v centru so že stari in zanje ne iščejo posvojitev, imajo pa lahko botre. »Nimamo omejitve za botrstvo, imamo tudi takšne botre, ki dajo pet evrov na mesec, vsak da po svojih zmožnostih. Tisti konji, ki jih imamo dlje časa, imajo po več botrov. Malo je tistih, ki bi lahko dali toliko, da bi bilo dovolj za enega konja za cel mesec.« Mesečno je za oskrbo konja treba imeti namreč od 120 do 150 evrov, s čimer v centru pokrijejo stroške hrane, kovaških in veterinarskih storitev ter strokovno pomoč pri socializaciji konj, saj so nekateri preživeli vse mogoče in so prišli v center psihično uničeni, prestrašeni ali nevajeni človeškega dotika. Boris Sušec, odličen strokovnjak za tovrstno delo s konji, pomaga v centru vsak dan in za to mu je Natalija zelo hvaležna.

TC, foto: GrupA