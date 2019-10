Retrospektivna razstava Savine Vybihal

V galeriji železarskega muzeja na Teharjah bo ob 18. uri otvoritev razstave likovnih del Savine Vybihal. Gre za retrospektivno razstavo ustvarjalke iz Spodnje Savinjske doline, ki je svoja dela predstavila že na šestdesetih razstavah. Od teh je ena tretjina samostojnih razstav.

Naslov današnje razstave je Zrelo jabolko. Predstavlja izbor del, ki so nastajala vse od leta 1974 do dandanašnji. Zadnje je nastalo pred dvema tednoma. Dela so v različnih tehnikah. “Vedno sta me navdihovala narava in človek in vse kar je povezano z njegovim značajem ter doživljanjem,” pravi o svojemlikovnem ustvarjanju Vybihalova.



V kulturnem programu današnje otvoritve bo nastopila flavtistka Katarina Nikolčić, slikarko pa bo posebej predstavila Jasna Rode Nikolčić. Razstava bo na ogled do konca tega meseca.

BJ