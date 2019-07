Razstava bo poživila poletno dogajanje v zdravilišču in bo na ogled do konca septembra

Na ploščadi pred Rimskimi termami bo popoldan ob 18. uri odprtje razstave Rimske Toplice na starih razglednicah, ki jo pripravljata Muzej novejše zgodovine Celje (MNZC) in Muzej Laško. Gre za že tradicionalno obliko sodelovanja obeh muzejskih ustanov.

To bo četrta razstava obeh muzejev, doslej sta pripravila razstave, ki so bile vezane na Laško, predstavljali so namreč razglednice in fotografije, ki jih je v objektiv ujel mojster Josip Pelikan. Letos se s podobno razstavo selijo v Rimske Toplice.

“Vseh 49 razglednic, ki bodo na ogled, prikazujejo tamkajšnje zdravilišče v devetdesetih letih 19. stoletja, iz tistega časa so tudi najstarejše, ki bodo razstavljene, vse do sedemdesetih let preteklega stoletja. Tako je bil narejen res en pisan izbor razglednic iz bogate zbirke Muzeja novejše zgodovine Celje,” pravi Tomaž Majcen, kustos v Muzeju Laško.

Kot je še dejal naš sogovornik, lahko iz motivov razglednic razberemo, da se Rimske Toplice arhitekturno prav veliko niso spreminjale, na razglednicah pa prevladujejo motivi zdravilišča in Sofijinega dvora.

Razstava starih razglednic Rimskih Toplic bo na ogled do konca septembra in bo lepa poživitev poletnega utripa za obiskovalce letovišča in tudi ostale goste kraja.

ROBERT GORJANC

Foto: MNZC