Robustne inovativne rešitve za lepši jutri

Podjetje Robust je pred šestimi leti zraslo na temeljih istoimenske blagovne znamke matičnega podjetja Sico. V začetku lanskega leta se je preselilo v svoje moderne in svetle prostore v neposredni bližini matičnega podjetja v industrijski coni v Arji vasi in na enem mestu združilo pisarne, sejno sobo, montažo, skladišče in razstavni prostor, kjer si lahko stranke ogledajo končne produkte. V podjetju, kjer je zaposlenih 17 ljudi, razvijajo in izdelujejo cepilnike drv ter drobilnike lesa, lesenih ostankov, plastike in podobnih materialov. Za inovativen pristop k delu in za razvoj so bili že večkrat nagrajeni.

V Robustu so v zadnjem času razvili pet novih modelov drobilnikov, med drugim za drobljenje daljših kosov lesenih odpadkov, za palete in večje kosovne odpadke, ter drobilnik z nizko priključno močjo, visoko produktivnostjo in enostavno uporabo. Pred dnevi so prvič predstavili tudi prvi hibridni stroj za drobljenje, ki so ga poimenovali »Monster« in ki učinkovito drobi različne vrste palet, stiropora, plastike in tudi električnih naprav.

Njihovi cepilniki in drobilniki so znani po vsem svetu. Robust je s svojimi izdelki prisoten v 35 državah, posluje na skoraj vseh celinah. Za zdaj ostaja neosvojena zgolj Afrika. V prihodnjih dveh letih se želijo v podjetju, kot je povedal direktor Marko Krajnc, še posebej uveljaviti na britanskem in francoskem trgu. »V Veliki Britaniji je reciklaža izjemno pomembna in s tem se tudi za nas in naše izdelke odpira veliko priložnosti,« pravi. Prepričan je, da so recikliranje, krožno gospodarstvo in uresničevanje koncepta »zero waste« gospodarska prihodnost in prihodnost družbe nasploh.

»Bodi v ›trendu‹, razmišljaj zeleno«

Z razvojem dostopnih strojev želijo spodbujati mala in velika podjetja k reciklaži in ponovni uporabi odpadnih surovin. Tudi sicer se v podjetju ravnajo po sistemu »zero waste«, pri čemer sodelujejo tudi z lokalno skupnostjo. Tako so letos ob podpori ambasadorja blagovne znamke Robust Dejana Zavca »zagnali« dva zelena projekta. Prvi je »Be in, think green«. Nanaša se na prehod v krožno gospodarstvo. Drugi je »zero waste« koncept. »S projektom želimo osvestiti mlade in mlade po srcu, kako pomembna sta ločevanje in ponovna uporaba odpadkov, in pritegniti podjetja v Sloveniji ter izven nje, da se pridružijo,« je povedala predstavnica projekta v podjetju Robust Sandra Dobrović. »V podjetju Robust že vrsto let ločujemo odpadni material in ga dajemo v posebne zabojnike. Določene stvari ponovno upora- bimo (krožno gospodarstvo) oziroma damo vrtcem, šolam v ponovno uporabo (»zero waste« koncept). Kot podjetje, ki proizvaja drobilnike, se zavedamo, da je »zero waste« koncept etičen, ekonomski, učinkovit in vizionarski cilj, ki vodi družbo v spremembo življenjskega sloga in navad ter k posnemanju trajnostnih naravnih ciklov, kjer so vsi odpadni materiali surovina za nekoga drugega,« je pojasnila.

Varnost na prvem mestu

Pri razvoju vedno bolj tehnološko dovršenih, natančnih in varčnih naprav imajo ves čas v mislih tudi varnost uporabnikov. Kot pravijo v podjetju, se zavedajo, da kakovost stroja še ne zadostuje, da pri njegovi uporabi ne pride do poškodb, zato so letos začeli promocijo projekta Z glavo nad napravo. »Z našim ambasadorjem bomo obiskali strokovne šole, društva in združenja ter prisluhnili mladim, kako vidijo varno uporabo cepilnika, zapisali njihove predloge, jih seznanili z novimi standardi in sami prikazali pravilno rokovanje s strojem. Dejan nam bo tu v veliko pomoč, saj bo sam potegnil nekaj vzporednic, kako je varno rokovanje pomembno na vsakem področju našega življenja, naj bo to šport ali rokovanje s strojem. Najboljši predlog bomo na koncu projekta nagradili,« je projekt predstavila Dobrovićeva.

Nadaljnji razvoj in poslovna rast

Podjetje Robust vse od ustanovitve v letu 2013 beleži nenehno rast prodaje in dobička. Lani je tako ustvarilo malo manj kot 1,4 milijona evrov prometa in zabeležilo približno pol milijona evrov čistega dobička, kar je za približno 14 odstotkov bolje, kot so poslovali leto pred tem. V primerjavi z letom 2016 so prodajo skoraj podvojili in kot je povedal direktor Krajnc, prvi meseci letošnjega leta nakazujejo novo uspešno leto. »Rezultati ob polletju nakazujejo kar 40 odstotkov večjo prodajo.«

Podjetje Robust z lastnim izkušenim razvojnim oddelkom skrbi, da stroje vsako leto nadgrajuje in izboljšuje. »Pogruntavščine« niso ostale neopažene. Tako so za leta 2012, 2016 in 2017 v podjetju prejeli nagrade in priznanja inovator leta Spodnje Savinjske doline. Leta 2017 je bil njihov inovativni cepilnik Robust 600 izbran za zmagovalni izdelek na 13. izboru Najpodjetniška ideja, ki ga organizira časnik Finance. Regionalna gospodarska zbornica Celje je lani s srebrnim priznanjem nagradila njihov ročni cepilnik drv Split-buddy, s katerim je mogoče cepiti drva in stiskati pločevinke.

LEA KOMERIČKI KOTNIK

Foto: GrupA