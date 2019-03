Rogaška Slatina še naprej ostaja občina brez semaforjev

V občini Rogaška Slatina v tem proračunskem letu načrtujejo kar nekaj cestnih naložb. Še več je tistih, ki jih bodo izvedli v sodelovanju z državno direkcijo za infrastrukturo.

Ob Zdraviliškem trgu bodo obnovili nov odsek lokalne ceste od avtobusne postaje do Grand hotela Rogaška Slatina. V tej drugi fazi bodo v dolžini 150 metrov razširili vozišče in dodali površine za pešce in kolesarje. S tem bodo celotno mestno jedro povezali s kolesarskimi stezami. V središču mesta pa načrtujejo tudi parkirišče park& ride, kjer si bo mogoče izposoditi kolesa.

V občini se še vedno ponašajo s tem, da namesto semaforiziranih križišč vztrajajo pri krožnih prometnih rešitvah. V najbolj naseljenem delu Rogaške Slatine, v Žiberniku, so tako predvidena tako imenovana mini krožišča. Obnovili pa bodo tudi del lokalne ceste ter uredili dodatna parkirišča ter intervnetni prostor.

STO

Foto: Novi tednik