Rok Marguč drugi na tekmi svetovnega pokala

Celjski deskar na snegu Rok Marguč je očitno ujel pravo formo pred nastopom na olimpijskih igrah v Južni Koreji. V paralelnem veleslalomu v Lackenhofu je bil zelo blizu svoji drugi zmagi na tekmah svetovnega pokala.

V velikem finalu je zmago izpustil pri zadnjih vratih, na koncu ga je Švicar Nevin Galmarini premagal le za stotinko sekunde. Za Celjana so to osme stopničke v tekmah svetovnega pokala, prve po marcu 2016. Marguč je že v kvalifikacijah napovedal odličen dosežek, saj je bil prvi na rdeči progi in skupno peti. V polfinalu se je pomeril z rojakom Žanom Koširjem in ga po zaslugi boljše vožnje v spodnjem deli proge izločil in in se je uvrstil v finale, kjer je moral šele po ogorčenem boju priznati premoč Galmariniju. Za slovensko deskanje so to prve stopničke v sezoni in dober obet za olimpijske igre. Jutri bo v Lackenhofu še ekipna tekma.

DŠ

