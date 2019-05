Celjski rokometaši so dva kroga pred koncem lige za prvaka razblinili vse dvome glede osvojitve prvega mesta.

V dvorani Zlatorog so z 28:24 premagali ribniški Riko in se veselijo že 23. naslova državnih prvakov. V tej sezoni sicer niso blesteli, saj sta jim iz rok spolzela sprva superpokal, nato pa še slovenski pokal, v ligi prvakov pa so znova obtičali v predtekmovalni skupini.

DŠ