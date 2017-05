Romanje k Primožu nad Kamnikom

Razgledna točka nad Kamnikom je zbirališče pohodnikov in romarjev.

Na razgledni točki nad kamniško dolino stoji cerkev sv. Primoža in Felicijana in nad njo še cerkev sv. Petra. Cerkev sv. Primoža in Felicijana je znana po znamenitih freskah Valentina Metzingerja in po gotsko-renesančnih freskah iz leta 1504, na katerih so upodobljeni prizori iz življenja okoliškega prebivalstva.

Prostor okrog cerkve sv. Primoža naj bi bil po mnenju poznavalcev ena najmočnejših in najblagodejnejših energijskih točk v Sloveniji.

