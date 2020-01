Ropal naj bi nekdanji policist

V začetku tedna so celjski policisti prijeli dva roparja, ki sta oropala bencinski servis na Ljubljanski cesti v Celju. Škoda, ki sta jo z ropom povzročila, znaša samo v tem primeru skoraj 50 tisoč evrov.

Policisti so ju dobili na območju Slovenskih Konjic, saj sta se kraja ropa odpeljala z osebnim vozilom. Nekaj časa, ko so ju policisti izsledili, sta bežala tudi pred policijo. Pri tem sta poškodovala več policijskih vozil, pa tudi tri vozila ostalih mimovozečih. Pred policijo sta bežala iz Celja po avtocesti proti Dramljam, nato po stranskih cestah vse do Slovenskih Konjic. Policisti so ju ustavljali tudi s prisilnim sredstvom – stingerjem – a sta vozilo zapustila in zbežala peš. Kriminalisti so ju kaj kmalu tudi prijeli.

Poleg ropa ta teden ju utemeljeno sumijo tudi ropa bencinskega servisa v Šempetru ter dveh ropov pošt na Vranskem in Teharjah. Gre za 41-letnega in 29-letnega moškega z našega območja. Oba pa so kriminalisti preiskovali tudi s prikritimi metodami dela že nekaj časa. 41-letnik je celo nekdanji policist Policijske uprave Celje. Doslej je že dvakrat izgubil službo, a so ga morali v prvem primeru na policiji znova zaposliti, saj je tako odločilo sodišče. Nazadnje je službo izgubil spomladi leta 2018. V obeh primerih je službo izgubil zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, pravijo na celjski policiji.

Oba osumljenca sta v policijskem pridržanju, danes naj bi ju privedli tudi k preiskovalnem sodniku. Sumijo pa ju, da imata na vesti še več ropov na našem območju v zadnjih letih.

SŠOL