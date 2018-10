Rožnati oktober – mesec boja proti raku dojk

Oktober je svetovni mesec boja proti raku dojk, simbol le tega je rožnata pentlja. V Sloveniji vsako leto za rakom dojk zboli več kot 1300 žensk in okoli deset moških, več kot 400 žensk in nekaj moških pa umre.

Združenje Europa Donna Slovenija bo tako ves oktober po vsej Sloveniji izvajalo številne aktivnosti, s katerimi želi sporočiti, da diagnoza rak vpliva na vse ravni življenja bolnice in prizadene tudi njeno družino. Po številnih mestih bo združenje s pomočjo številnih podpornikov z rožnatimi motivi opozarjalo na rožnati oktober. V Celju so z rožnatimi motivi označena tudi drevesa na Savinjskem nabrežju, za kar so poskrbele članice Medobčinskega društva delovnih invalidov Celje.

Ponekod bo združenje organiziralo tudi rožnati tek in hojo za upanje, na spletnih straneh združenja pa bodo na voljo tudi video vsebine o pomenu zgodnjega odkrivanja raka dojk. V osveščanje o tej bolezni so se in se še bodo tudi vključila številna podjetja, ki bodo z rožnato barvo označila tudi nekatere svoje izdelke.

SŠol