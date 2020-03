RTV-prispevek za gospodinjstva ostaja

Po Facebooku je včeraj zaokrožila informacija, da bodo gospodinjstva za april in maj oproščena plačila RTV-prispevka, kar naj bi bilo objavljeno v 102. členu tako imenovanega korona zakona, ki ga je vlada sprejela v soboto.

Informacija o oprostitvi plačila RTV-prispevka za gospodinjstva ne drži. Bodo pa plačila RTV- prispevka za april oproščene pravne osebe in samostojni podjetniki, ki se jim obračunava prispevek za sprejemnike v javni rabi in v nastanitvenih obratih.

„Žal nam trenutne krizne razmere ne dopuščajo, da bi lahko odložili ali oprostili plačevanja RTV-prispevka tudi ostalo kategorijo zavezancev za plačilo tega prispevka. Kot javni medijski servis moramo tudi v teh kriznih razmerah nemoteno delovati, za kar potrebujemo finančna sredstva, ki so osnova za nadaljnje nemoteno delovanje javnega servisa,“ pravijo na RTV Slovenija.

V 102. členu “korona zakona” je sicer navedeno, da se regionalnim in drugim televizijam, ki preko DVB-signala informirajo državljane za čas trajanja epidemije, oprosti plačilo storitev distribucije televizijskega signala s strani javne RTV, določene v 114.a členu Zakona o medijih. Prav tako regionalnim in drugim televizijam ter radijskim postajam Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS ne bo treba plačati frekvenčnine.

BOJANA AVGUŠTINČIČ