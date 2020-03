Rušenje zidov in gradnja mostov

Po poklicu komunikologinja, po duši glasnica avtentične ženske energije. Kot pravi, je že od nekdaj čutila in zaznavala svet, ki ni viden na prvo žogo. Svoja občutja je, kot pravi, najbolj dojemala skozi knjige in umetnost. Predvsem ples, ki mu je bila zvesta dolgih 16 let. In v tem času je spoznala tudi njegovo zdravilno plat. Danes je, kot pove, ena od njenih nalog, da pomaga ljudem ponovno odpirati vrata srca in stopiti na pot razumevanja. Svoje poslanstvo je našla v preobrazbi sveta skozi ženski princip. »Tega lahko v sebi prebudimo s pomočjo meditacije, s poglobljenim dialogom, z gibom, zvokom, s čuječnostjo, povezovanjem s sabo, z ozaveščanjem vsega, kar nas omejuje,« pravi.

Celjanka Andreja Cepuš je zaposlena v Gorenju v oddelku tržnega komuniciranja MGA (malih gospodinjskih aparatov). Sočasno je dejavna na številnih področjih družbenega delovanja. Je voditeljica, oblikovalka, sooblikovalka in organizatorka programov, dogodkov in delavnic, predvsem z namenom aktivacije in integracije celostnega človeškega potenciala in avtentične voditeljske zavesti. Je ustanoviteljica povezovalnega polja Envie in soustanoviteljica Zavoda 2030. Je tudi članica mednarodne oragniazcije ALL Ladies League, do nedavnega je bila tudi predsednica organizacije za Slovenijo. Je tudi ena od pobudnic in organizatrok mednarodne izkustvenen konference World of Sinergy, ki bo konec marca v Podčetrtku. Zase pravi, da je povezovalka dogodkov, besed, ljudi in svetov. »Tako nekako se čutim.«

Sredi februarja ste Slovenke, ki ste povezane v organizacijo All Ladies League gostile ženski ekonomski forum (Women Economic Forum, WEF). Gre za največjo mednarodno mrežo, ki povezuje ženske različnih poklicev in nazorov z vsega sveta. Zakej je tovrstno povezovanje pomembno?

WEF je še okrepil moje zavedanje o pomembnosti povezovanja. Jedro organizacije izhaja iz Indije. Gre za največjo globalno mrežo žensk, saj povezuje že več kot 150 tisoč posameznic iz 135 držav. Mreža je bogata, širi se s povabilom od ust do ust. Je vsevključujoča, ni elitizma, odprta je za vsako. Tu ženske lahko črpajo navdih, energijo, moč. Tako se gradi vez sestrstva. Je nekakšen generator izkušenj in povezav. Ko ženske delujemo skupaj, lahko naredimo veliko več kot posameznice. In na ta način lahko tudi družbi prinesemo spremembo. Tovrstna srečanja spodbujajo predvsem to, da se druga drugi odpremo na srčni ravni. Zanimivo je, da na tovrstnih srečanjih, ko se res zberemo ženske z vsega sveta, in sicer iz povsem drugačnih kultur in okolij, vidimo, da v sebi nosimo zelo podobne zgodbe. Prav ta različnost nas bogati in nam daje hkrati občutek povezanosti. Ko se čutimo bolj razumljene in sprejete, dobimo tudi večji zagon za delovanje v svojih lokalnih okoljih.

»Če želimo, da se bo naša družba popravila in pozdravila – trenutno stanje namreč izgleda precej kaotično – moramo na vodilna mesta postaviti oziroma imenovati modre ljudi. Če ne bomo nekaj spremenili, smo kot planet, kot družba na robu konca. Ne vem, kam se bo prevesila tehtnica, tudi sama namreč ne morem biti vselej zgolj optimistična, zaupam pa v moč sile ljubezni.«



Kaj pa Slovenke?

Slovenke smo še vedno bolj zaprte v svoji izraznosti in svoji ženskosti ne pustimo na svobodo. Smo bolj previdne. Verjetno zato, ker je bil v teh krajih, tudi zgodovinsko gledano, ženski princip dolgo zatrt. Danes spet stopa v ospredje.

Kaj je ženski princip delovanja in zakaj je tako pomemben?

Vse krize, ki so se pojavile v svetu, in vsa tekmovalnost v poslovnem svetu so posledica močne patriarhalne prevlade, ki človeštvo postavlja izven naravnega ravnovesja. Svet potrebuje novo zgodbo o povezanosti, poslušanju drug drugega in sprejemanju ter sorodnosti. Vse to lahko dosežemo s pomočjo zdravega ženskega principa. Ta deluje tako v ženskah kot moških, a smo ženske zagotovo bolj naravnane nanj in ga izražamo nekoliko drugače. In ko se z njim uglasimo, nam lahko povrne izgubljeno ženstvenost, večjo uglašenost z naravnimi cikli, večjo vpetost v naravo ter povezanost in nam zato daje tudi možnost sprejemanja veliko bolj modrih odločitev. Zavedati se je treba, da je vsak od nas svoj vir moči in da lahko premike naredimo le skupaj. Za pravo sodelovanje je pomembno ravnovesje ženskega in moškega principa, ki se začne najprej pri sebi, nato v družbi.

Ženski princip zna dobro skrbeti za skupnost, zna poslušati, povezati, zna biti sočuten, zna razmišljati kreativno, ne zgolj linearno. Je zelo povezan z naravo in njeno cikličnostjo. Ženski princip zna poiskati tudi vizijo za celotno skupnost in s tem naravnati kompas za smer, kamor naj bi kot skupnost šli. Že v zgodovini je bilo tako. Ženske so nemalokrat s pomočjo svojega notranjega glasu zaznale bližajočo se nevarnost, začutile, so ali bi bilo morda žetev smiselno opraviti prej … Svojo vizijo so predale moškim in ti so jo udejanili. To je zdrav moški princip, ki je za uspešno delovanje sveta nujno potreben. Pri ženskem principu je pomembno, da znamo upoštevati tudi notranjo modrost, notranji intuitivni glas, ki nam večkrat pove, kaj je prav in kaj narobe. Nas vrača v srce, nam odpria emaptično sočutje do sočloveka, nas vodi bolj v človeškost. En del je tudi mehkoba, ki nikakor ne pomeni šibkosti.

»Še vedno je zmotno prepričanje, da če je ženski princip bolj mehak, da ni odločen. To nikakor ne drži. Voda je mehka in tekoča, a lahko obrusi še tako oster kamen. V resnici ima zelo veliko moč. In tudi zelo odločna je tam, kjer teče.«



Ženskost torej ni enako šibkost?

Nikakor ne. Ko govorimo o močni ženski, ne pomeni, da govorimo o denarni neodvisnosti (čeprav je ta tudi pomembna). Močna ženska je tista, ki stopi v svojo celovitost, ki prizna svojo ranljivost. Ženske danes zmotno mislijo, da če so »mehke«, če pokažejo svojo ranljivost, da so šibke. Bojijo se, da bodo s tem izgubile svoje mesto v družbi. Ženske v Sloveniji in nasploh v svetu so se morale za svoj glas močno boriti in so v tej borbi zatrle svoj čustveni del. Pozabile so na žensko mehkobo, na žensko, ki hrani skupnost, ki je povezovalka okolja, ki navdihuje okolje, ki navdihuje skupnost. Ta del so ženske povsem zatrle, predvsem zato ker so si morale v moški družbi tekmovalnosti in ega izboriti mesto. Danes ta nora tekmovalnost in način, da cilj opravičuje vsa sredstva, preprosto ne delujeta več. Prav zaradi takšnega pristopa prihaja do izgorelosti, do izgube smisla življenja, do tega, da ne vidimo več smisla v delu, vedno več ljudi je bolnih. To je med drugim tudi posledica tega, da nimamo osmišljenega delovanja v naši celostni naravi.