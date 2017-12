Rušili bodo skomarsko sramoto

Idilično vasico Skomarje nad Zrečami kazi razpadajoča hiša. Občina Zreče je z zadnjim lastnikom objekta Turistično agencijo Palma dosegla dogovor in propadajoča stavbo bodo kmalu porušili. Posebnih načrtov za to območje v okolici cerkve v zreški občini še nimajo.

Na mestu, kjer zdaj stoji propadajoča stavba, je pred leti stala koča, v kateri je živel in umrl ljudski pesnik Jurij Vodovnik. Na njenem mestu so sicer pred leti postavili šolo. Ko so jo zaprli, je takratni lastnik na njenem mestu zgradil vikend, ki je na koncu postal last Turistične agencije Palma. Predsednica krajevne skupnosti Magda Drozg je več let opozarjala na sramoto sredi vasi in njena opozorila so zdaj uslišana. Občina Zreče je s turistično agencijo uspela doseči dogovor in nakup so že uvrstili v proračun, pravi zreški župan Boris Podvršnik.

Načrtov, kaj bi lahko na tem mestu stalo, v zreški občini še nimajo.

V vasici je naprodaj tudi hlev poleg Skomarske hiše. Občina se je z lastnikom dogovorila za nakup in upajo, da bodo hlev preuredili v etnološki muzej.

BGO