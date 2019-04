Ruska investicija za prenovljen Petriček

Kot je znano, so ruski vlagatelji doslej že pustili močan pečat v razvoju hotelirstva v Rogaški Slatini. Pet hotelov je že v tuji lasti, dva bosta zgrajena v roku dveh let. Kot kaže zdaj, pa se bodo ruska vlaganja razširila tudi na širšo regijo. Z ruskim kapitalom bodo uredili tudi celjski Petriček.

Slatinski župan Branko Kidrič se zaveda moči vizionarstva. V naslednjih dveh letih bo Rogaška Slatina namreč zgradila najvišji razgledni stolp v državi, predvidena pa je tudi izgradnja svetovnega orglarskega središča v vrednosti kar 400 milijonov evrov. Vprašanje je, če bo Rogaška Slatina takšno naložbo sploh prenesla. So se pa slatinski vlagatelji sedaj obrnili tudi izven okvirov te občine. Rolan Bocojev, ruski tobačni mogotec, ki v Rogaški Slatini gradi hotel Golden Pegasus je v Celje pripeljal bogatega prijatelja Aleksandra Maksimova. Ta se je nad knežjim mestom navdušil. In kot kaže bosta ruska poslovneža turistično močneje povezala Celje in Rogaško Slatino. Maksimov je po daljših pogajanjih namreč kupil Petriček.

Kot je povedal, je nakup posestva Petriček že zaključen. Zanj je odštel 200 tisoč evrov, za ureditev športno rekreacijskega centra s kulinarično ponudbo pa bo odštel še približno pol milijona evrov. V prihodnje pa na tej lokaciji ne izključuje niti gradnje manjšega wellness centra. Zahtevnost naložb ne dopušča, da bi Celjani lahko že letos prvi maj znova preživeli na tej nekdaj priljubljeni točki. A ruski investitor obljublja, da bodo tradicionalni prvomajski golaž na Petričku spet postregli prihodnje leto.

LKK, foto: arhiv NT (SHERPA)