S harmoniko na Konjiški maraton

V Slovenskih Konjicah je zadnja septembrska nedelja rezervirana za tekaški dogodek, ki ga odlikuje razgibana trasa različnih dolžin. Danes ob 9. uri se bo začel že 6. Konjiški maraton.

Po začrtani progi mimo vinorodnih gričev konjiških Škalc do Zreč in nazaj v središče starega mestnega jedra Slovenskih Konjic bo teklo 1500 prijavljenih tekačev. Na otroških tekih pričakujejo dodatnih nekaj sto udeležencev, za dobro vzdušje pa bo ob trasi maratona in ob prizoriščih igralo 200 glasbenikov.

V množici bodo številni zanimivi tekači. Bogomir Dolenc, ki bo pretekel 42 kilometrov, bo štartal že dve uri pred drugimi, zbiral bo denar za ustanovo Mali vitez. Hodil ali tekel bo Konjičan Oliver Tič, Oli the Walker, ki se bo v začetku oktobra podal na dolgo pot iz Južne do Severne Amerike. Posebnost letošnjega maratona bo tudi harmonikar Matej Banovšek, ki bo tekel deset kilometrov in ob tem igral Golico.

BGO

Foto: GrupA