S kolesom po hribčkih in dolincah

Tri leta po tem, ko je Komisija za turno kolesarstvo Planinske zveze Slovenije junija 2016 uradno odprla krožno Slovensko turnokolesarsko pot, vabi to soboto, 1. junija, na poseben Migimigi izziv – prekolesarimo celotno pot v 1 dnevu! Del kolesarske poti gre tudi po širšem Celjskem, ki ga pokrivata dve lokalni planinski društvi. Če želite biti del rekreativnega gibanja, se čim prej prijavite.

Skupno vrtenje pedalov na 41 trasah 1850-kilometrske krožne poti pod vodstvom turnokolesarskih vodnikov PZS bo simbolno povezalo planince na kolesu in edinstveno pot predstavilo širšemu krogu rekreativcev. Kolesarski del na Celjskem pokrivata dve odseka dveh društev PD Slivnica pri Celju in PD Dramlje. Iz teh dveh društev prihajajo tudi turnokolesarski vodniki, ki bodo vodili dve etapi. Ena trasa poteka od Šentjurja do Dolge gore, pravi turnokolesarska vodnica Saša Jagodič.

Druga etapa je od Bohorja do Šentjurja.

Kot dodaja Saša Jagodič sta obe etapi tehnično srednje zahtevni, kar pomeni, da sta večino časa razpredeni po makadamskih cestah, nekaj tudi po gozdnih poteh. Za udeležbo na kateri koli etapi je potrebno gorsko ali treking kolo s profiliranimi gumami. Število udeležencev je omejeno zaradi števila turnokolesarskih vodnikov, zato so potrebne prijave na spletni strani www.migimigi.si

BGO