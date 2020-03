S koronavirusom okužena tudi zaposlena v Psihiatrični bolnišnici Vojnik

Z novim koronavirusom sta okužena tudi zdravnik in zdravstveni tehnik v Psihiatrični bolnišnici Vojnik. Oba sta se okužila od člana družine, ki je bil v tujini. Stikov s pacienti nista imela.

Kot je pojasnila vršilka dolžnosti strokovne direktorice Valentina Winkler Skaza, so v bolnišnici vse, ki so bili z njima v stiku, testirali. Vsi rezultati pa so bili negativni.

Sicer pa psihiatrična bolnišnica te dni deluje le s polovičnimi zmogljivostmi, saj so zaradi koronavirusa obdržali le nujne bolnike.



Ob tem Valentina Winkler Skaza poudarja, da se lahko bolniki, ki potrebujejo nasvet ali drugo obliko psihološke pomoči nanje obrnejo po telefonu. Pomoč nudijo tudi vsem, ki so se v času epidemije in drugačnega tempa življenja znašli v stiski. Klinični psihologi so za ljudi v stiski dosegljivi vsak delavnik med 8. in 14. uro, na številko 051 337 658.

LKK, foto: arhiv NT