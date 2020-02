S povorko OŠ Lava začetek pustnega dogajanja v mestu

S tradicionalno dopoldansko pustno povorko učencev in zaposlenih Osnovne šole Lava po ulicah Celja se je danes začelo pustno dogajanje v knežjem mestu. To bo zelo živahno, z osrednjo prireditvijo na pustni torek na Krekovem trgu.



Kljub temu da letos pustno dogajanje sovpada z zimskimi počitnicami, so na OŠ Lava že petnajstič izvedli pustno povorko po Mestni četrti Lava, kjer je tudi njihova šola, ter po ulicah knežjega mesta.

“Tema letošnje pustne povorke je ljudsko izročilo v pesmih, basnih, ljudskih zgodbah. Trudimo se, da bi otrokom še vedno predstavili pustne običaje, saj je to del naše slovenske tradicije in identitete,” je ob letošnji pustni povorki povedala mag. Marijana Kolenko, ravnateljica OŠ Lava.

Jutri ob 10. uri bo pustno rajanje v atriju Celjskega mladinskega centra, ob 18. uri bo v koncertni dvorani Glasbene šole Celje tradicionalna otroška plesno-pustna prireditev, že 27. Brezova metla.

Vrhunec na pustni torek

Tradicionalno veliko pustno rajanje bo na pustni torek ob 16. uri na Krekovem trgu. Že uro prej se bodo na Trgu celjskih knezov začele zbirati pustne maske, ki se bodo ob 15.30 v pustni povorki sprehodile po ulicah celjskega mestnega jedra. Na osrednjem pustnem rajanju bo za zabavo skrbela skupina Malibu, za navihanost pa Mali Bu.

Zavod Celeia Celje bo za pustne maske zagotovil denarne nagrade v obliki mestnih bonov. Nagradil bo tri kategorije mask, individualno, skupinsko in otroško masko. Naj maska v skupinski kategoriji bo prejela bon v vrednosti 500 evrov, individualna za 250 evrov in naj otroška maska v vrednosti 100 evrov.

V ZCC bodo izvedli tudi ocenjevanje pustne urejenosti mestnih ponudnikov, trgovcev in gostincev, tudi ti bodo nagrajeni z denarnimi nagradami v obliki mestnih bonov. V kategoriji naj trgovin in lokalov v mestu bodo podelili bone za prvo, drugo in tretjo mesto v skupni vrednosti 850 evrov, kar pomeni 500 evrov za prvo mesto, 250 evrov za drugo in 100 evrov za tretje mesto.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA