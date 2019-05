Danes bo v Murski soboti start prve od petih etap dobrodelne kolesarske akcije podjetja Mik, s srcem na kolo. Podjetje vse leto od vsakega nakupa stavbnega pohištva, del sredstev nameni skladu MIK-ove karavane otroškega smeha.

S kolesarsko turo pa sklad dopolni še z dodatno donacijo, v kateri za vsak prevožen kilometer vsakega kolesarja donira po 1 evrov. Poleg tega v sklad z dobrodelnimi štartninami prispevajo vsi udeleženi kolesarji, projekt pa podprejo tudi poslovni partnerji podjetja. Kot je povedal direktor podjetja Franci Pliberšek je vsakoletni cilj zbrati dovolj denarja, da lahko na brezskrbne tedenske počitnice na Debeli rtič peljejo 100 otrok. S pomočjo strokovnih služb osnovnih šol skrbno izberejo otroke, ki jim starši ne morejo omogočiti brezskrbnega letovanja. Za otroke ves teden skrbi izbrana ekipa vzgojiteljev, ki pripravi pester in razgiban program. Dogodek pa navadno vsem ostane v dolgotrajnem spominu. Do sedaj je podjetje letovanje omogočilo že 1450 otrokom za kar je namenilo 450 tisoč evrov.

Prva etapa se začne v Murski Soboti in konča v Celju. Od koder se bodo kolesarji v soboto zjutraj podali naprej, najprej proti Stični. Od tam bodo nadaljevali mimo Ljubljane in Kranja do Kranjske Gore. V ponedeljek se bodo zapeljali do Nove Gorice in turo v torek zaključili v Izoli. Med temi, ki bodo pedala vrteli na vseh petih etapah bo tudi direktor podjetja Mik Franci Pliberšek, ki pravi, da je ogled Slovenije s kolesa še lepši.

LKK, foto: arhiv NT (GrupA)