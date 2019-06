S sredincem proti vozniku avtobusa ali kako se kršitelji požvižgajo na predpise

Nedovoljenega parkiranja na avtobusnih postajališčih se očitno ne da izkoreniniti. Takšne kršitve se vsakodnevno pojavljajo ne le v Celju, ampak tudi v drugih mestih. Pred dnevi je tako voznik v središču Celja s sredincem nakazal vozniku avtobusa, da se ne misli umakniti z avtobusnega postajališča. Avtobus zato ni mogel ustaviti na za to urejenem prostoru, ampak so morali potniki, ki so čakali na prevoz, na avtobus vstopiti kar na cesti. Takrat ne policistov ne redarjev ni bilo v bližini. Kršitelj je ostal nekaznovan.

V neuradnih pogovorih z vozniki avtobusov smo izvedeli, da jih te kršitve pošteno razjezijo. Pri Nomagu, enem največjih slovenskih avtobusnih podjetij, ki skrbi v Celju tudi za mestni promet, pravijo, da se primeri nepravilnega parkiranja osebnih vozil na avtobusnih postajah najpogosteje pojavljajo v jutranjih in popoldanskih prometnih konicah predvsem v strnjenih naseljih. »Vendar v zadnjem času opažamo, da se razmere pomembneje izboljšujejo,« še optimistično dodajajo, čeprav ljudje tovrstne kršitve opazujejo na dnevni ravni.

“Vozniki Nomaga so zelo strpni in doslej nismo zaznali, da bi zaradi tega prišlo do kakšnih težav,« še pojasnjujejo. Toda kako lahko voznik avtobusa sploh ravna, če mu kršitelj, kot se je to zgodilo v središču Celja, ne omogoči pravilnega ustavljanja avtobusa? »Varnost potnikov je za nas na prvem mestu. V primeru, da nepravilno parkirana vozila na avtobusnem postajališču ogrožajo prometno varnost, vozniki to sporočijo vodji poslovne enote, ki zadevo javi naprej pristojnim službam,« pojasnjujejo v Nomagu.

Policistom so takšne kršitve znane, vendar več kot očitno vseh kršiteljev ne zmorejo kaznovati. »Tematika nepravilnega parkiranja nam je dobro znana, saj smo dnevno pozorni na navedene kršitve in zoper kršitelje tudi ustrezno ukrepamo. Zaradi izboljšanja stanja na tem področju smo se v začetku leta 2019 tudi povezali s celjskimi mestnimi redarji,« dodajajo na Policijski upravi Celje.

In izplen takšnega sodelovanja? »Od 1. januarja letos do konca maja smo ukrepali 166-krat, medtem ko je bilo v enakem obdobju lani zoper takšne kršitelje 132 ukrepov,« odgovarjajo na celjski policiji.

»V Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec so zoper voznike, ki so svoja vozila parkirali na avtobusnih postajališčih na območju Celja, od začetka leta v okviru rednega terenskega nadzora ukrepali v 113 primerih,« so nam odgovorili iz Mestne občine Celje.

SIMONA ŠOLINIČ