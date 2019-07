S teleskopom s Prevorja v vesolje

Druženje pod zvezdami in opazovanje nočnega neba se obeta tistim, ki se bodo danes ob 20tih udeležili 17te astronomske noči na Prevorju. v večnamenski dvorani POŠ Prevorje bo najprej strokovno predavanje Majde Kamenšek Gajšek in Krištofa Skoka o Zemlji in Soncu. Po predavanju bo sledilo bo opazovanje in druženje pod zvezdami. Dogodek pripravljajo člani Astronomskega društva Kosci Šentjur in Kulturno društvo Prevorje.

Fotografije so iz arhiva Astronomskega društva Kosci z lanske astronomske noči na Prevorju.