S tradicionalno parado zaključek Piva in cvetja

Prireditev Pivo in cvetje je sinoči doživela svoj vrhunec kar zadeva glasbeni del programa, obiskovalci so prav tako lahko uživali v ognjeno-vodni predstavi in ognjemetu z Gradu Tabor. Danes bo festival že po tradiciji končala parada po laških ulicah, a letos prvič brez ohceti po stari šegi, saj se nanjo ni prijavil noben par.

Kljub temu ohcet vendarle bo, je povedal Ivan Medved, predsednik Zveze društev Možnar Laško:

Organizatorji ohceti po stari šegi zaradi tega, ker letos ni bilo prijav, za negovanje tega običaja v prihodnje ne bodo obupali:

Parada Pivo in cvetje se bo po ulicah Laškega začela ob 17h, sledilo bo uradno zaprtje festivala, ob 20h pa še zaključna zabava s skupino Orion na občinskem dvorišču.

ROBERT GORJANC

Foto: GrupA