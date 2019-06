Sadika češnje za spomin

Župan Občine Polzela Jože Kužnik je tudi letos ob koncu šolskega leta na gradu Komenda pripravil sprejem za učence OŠ Polzela, ki so bili v vseh letih osnovne šole odlični – letos jih je bilo sedem – in za enajst najboljših učencev polzelskega oddelka Glasbene šole Rista Savina Žalec.

Župan Jože Kužnik je najboljšim zaželel srečo na nadaljnji poti in jim dejal, naj bodo ponosni, da so Polzelani. Izrazil je željo, da bi se po končanem šolanju vrnili na Polzelo ter v svojem kraju nadaljevali karierno pot. V zahvalo in za trud jim je podaril knjigo Občina smo ljudje – 20 let Občine Polzela ter sadiko češnje za domači vrt kot spomin na domači kraj, ko jih bo pot vodila v svet.

Za kulturni program obeh sprejemov je poskrbela Glasbena šola Rista Savina Žalec, in sicer učenca Marko Šolajić in Pia Gracl. Pia se lahko poleg tega, da dosega glasbene uspehe, pohvali tudi s pisanjem avtorskih skladb.

TT