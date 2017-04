Včerajšnji primer voznika, ki so ga ustavili na avtocesti, spada v rubriko Saj ni res, pa je. Prometni policisti so namreč ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je na strehi osebnega vozila prevažal mizo za biljard.

Gre za zadevo, ki je marsikomu narisala nasmeh na obraz ob prvem pogledu na avtomobil, a kljub temu je voznik, ki je imel vozilo popolnoma naloženo s tovorom, tvegal nesrečo, ki bi se lahko končala tragično, v kolikor bi miza za biljard padla na cestišče in bi vanjo trčil kdo drug.

Ne le, da je imel na strehi mizo, ampak tudi na njej je imel naložen dodaten tovor, v avtomobilu prav tako, saj je bila njegova preglednost okolice med vožnjo zaradi tovora skoraj nemogoča.

Na policiji pravijo, da tovorna sploh ni ustrezno zavaroval. Že pri običajnih prevozih v cestnem prometu se zgodi, da tovor pade na vozišče in tako predstavlja neposredno nevarnost za druge udeležence, dodajajo na policiji. In – da je bilo le vprašanje časa, kdaj bi se to zgodilo, če bi z vožnjo nadaljeval. Gre sicer za Romuna, ki je tovor vozil v Romunijo. Zaradi teže vsega naloženega se je prtljažnik, ki ni konstruiran za prevoz tako težkega tovora, tudi deformiral. S tem je vse, kar je imel v vozilu in na njem, predstavljalo nevarnost. Policisti so mu izdali plačilni nalog, vozilo pa izključili iz prometa in mu odvzeli registrske tablice.

SŠol

Foto: PU Celje