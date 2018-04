Pričakujemo VI/2. stopnjo strokovne izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri, najmanj 9 mesecev delovnih izkušenj, zaželene so izkušnje na področju trženja in prodaje ter pri poslovanju z gotovino, veselje do dela z ljudmi, dobre komunikacijske sposobnosti in prodajna naravnanost, vestnost in natančnost, samostojnost in zanesljivost. Abanka, d. d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana. Prijave zbiramo do 30. 4. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.