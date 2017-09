V hotelu, ki je oblikovan s sodobno oblikovalsko strastjo in ponuja raznolike jedi, iščemo motivirano in samoiniciativno osebo, ki ima izkušnje in ki želi svojo karierno pot obogatiti z delom v profesionalnem delovnem okolju. Eurotas hoteli, d. o. o., Krekov trg 4, 3000 Celje. Prijave zbiramo do 11. 10. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.