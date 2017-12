»Samsonov efekt« ali so moški z daljšimi lasmi videti uspešnejši

Tako kot biblični junak Samson, ki je svojo moč najbolje kazal z dolgimi lasmi in jo izgubil takrat, ko mu jih je ljubljena Dalila ostrigla, tako so po najnovejših ameriških raziskavah najuspešnejši moški, ki imajo dolgo »grivo«.

Raziskava ameriškega kozmetičnega podjetja je vključevala dva tisoč moških v Združenih državah Amerike. V njej so prišli do ugotovitve, da večina vprašancev svojo delovno identiteto povezuje z gostoto lasišča. Osem od desetih moških je odgovorilo, da lasje vplivajo na bolj profesionalen videz, njihova pričeska se jim je zdela izredno pomembna, hkrati jim je pomagala, da so se počutili bolj samozavestno. Morda je bila večina teh moških zaskrbljena ravno zaradi družbe, ki ocenjuje ljudi po tem, koliko dlak jim je še ostalo na glavi.

Študije: lasje so pomembni

V raziskavah na eni od klinik za plastično kirurgijo v Ameriki so prišli do ugotovitve, da le nekaj več lasnih mešičkov pomeni veliko razliko med tem, ali vas bodo drugi videli kot uspešne ali ne. Na Univerzi Johns Hopkins so opravili študije, kjer so sodelujoči ocenjevali dve fotografiji, na kateri se je nahajal isti moški, le z različno pričesko, in vsi so za bolj privlačnega in bolj uspešnega ocenili tistega, ki je imel na glavi več las.

Ko govorimo o pleši …

Če vam nastaja pleša, psihologi svetujejo, da naravi prepustite svobodno pot in ne poskušate popravljati situacije. Nove študije so namreč pokazale, da tisti Američani, ki so se sprijaznili s svojo plešo in so jo po hitrem postopku z britjem še povečali, izgledajo bolj dominantno od tistih, ki so le delno brez las.

Tudi na to temo so opravili raziskave – strokovnjaki so vprašancem pokazali dve fotografiji iste osebe. Na eni je moški imel naravne lase (naravno plešo), na drugi so mu računalniško ustvarili golo glavo. Sodelujoči v raziskavi so na splošno menili, da so ljudje brez las vsaj štiri leta starejši, za nekaj centimetrov višji in za 13 odstotkov močnejši kot so bile resnične osebe. Pri primerjavi plešastih in moških z bujnimi lasmi drugi glede privlačnosti kljub temu vodijo.

Zakaj ustvarjajo pobriti moški vtis močnejših in bolj dominantnih osebnosti? Raziskovalci menijo, da družba še vedno močno ceni vrednost gostega lasišča. Videti nekoga, da je pri tem namenoma obupal, predstavlja nekakšen statusni simbol. Po drugi strani so osebe, ki se zoperstavijo naravnim pravilom in delujejo proti letom, videti močnejše in nekonvencionalne.

Pobritost izredno pomaga pri sestankih, saj vam, po raziskavah sodeč, pomaga, da čim prej pridete do svojega zaključka in svojega prav.

Ko ste v dvomih, se obrijte

Kljub temu da bodo vaše privlačne poteze morda zbledele, če se obrijete, raziskave kažejo, da ravno pleša po celotni glavi pripomore do vodstvenih položajev. Ne ukvarjajte se več z dragimi šamponi za lase in s podobnimi preparati, ki izboljšajo stanje las … Prehitite čas in prelisičite naravo.

Uspešen (plešast) komik Larry David je dejal: »Lahko je biti samozavesten z bogato grivo na glavi. A samozavesten plešec – to je diamant, ki ga je izredno težko najti.«

