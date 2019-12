Sanacija igrišč pri vrtcu Mavrica in Ringaraja po načrtu

Sanacija igrišč pri vrtcu Mavrica in Ringaraja v Celje poteka po načrtu, pravijo na Ministrstvu za okolje in prostor.

Kljub deževnemu vremenu, ki je spremljalo delavce zadnje tedne, so vsa načrtovana dela opravljena po začrtanem terminskem načrtu. V obeh vrtcih je v celoti zaključen izkop onesnažene zemljine, urejeno je izravnavanje površin z dvema plastema novega tampona, urejene so površine okoli dreves in popravljene hidroizolacije na objektu vrtca Mavrica. V naslednjih dneh bo občina Celje opravila tudi sanacijo meteorne kanalizacije zunaj ograje vrtca Mavrica, kar bo izboljšalo stanje na območju parkirišč, ki služijo predvsem prebivalcem blokov ob vrtcu Mavrica. Izvedena so tudi vsa potrebna gradbena dela za namestitev novih tlakov in nastavki za igrala. Vrtec Ringaraja bo otroke ponovno sprejel v ponedeljek, 9. decembra.

Večina gradbenih del na obeh vrtcih bo zaključena v januarju, sledilo bo polaganje travnega tepiha, kar pa bo odvisno ugodnih vremenskih razmer.

BA

Foto: SHERPA