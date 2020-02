Sanacija zemljine dveh vrtcev skoraj končana

Na zadnji seji mestnega sveta so se svetniki seznanili s potekom sanacije zemljine pri prvih dveh izbranih celjskih vrtcih, za katero bo poskrbela država. Če je bil začetek sanacije precej turbulenten in s številnimi odprtimi vprašanji, so bila dela v zadnjih mesecih brez posebnosti. Zapletlo se je spet tik pred koncem, saj naj bi bili izvajalci deležni precejšnjih pritiskov glede izbire neoporečne zemlje. To bodo kljub vsemu pripeljali iz Naklega, kot je bilo določeno tudi v razpisu.

Sanacija zemljine pri enoti Mavrica je skoraj končana. Kot je na seji celjskega mestnega sveta povedala Bernarda Podlipnik z ministrstva za okolje in prostor, (MOP) izvajalci del čakajo le še na nekoliko toplejše vreme, da bodo položili travno preprogo in tartan. Tudi pri enoti Ringaraja dela zaključujejo. Vse je že pripravljeno, da bo izvajalec del, ljubljansko podjetje Inkaing, v prihodnjih dneh na dvorišče navozil novo, neoporečno zemljo.

Prav zaradi te so se na izrednem sestanku sestali predstavniki ministrstva, izvajalca, staršev, občine in vrtca. Ministrstvo naj bi bilo, kot poročata Delo in Večer, deležno precejšnjih pritiskov, da bi na dvorišče enote Ringaraja namesto gorenjske zemlje nasuli »lokalno« zemljo iz celjskih Rup. Od tod, vendar ne z iste lokacije, je pred leti ob sanaciji Vrtca Hudinja zemljo vozil tudi takratni izvajalec sanacije Voc Celje, ki na tokratnem razpisu ministrstva ni bil izbran. Kasneje se je izkazalo, da zemlja za otroško igrišče ni primerna.

Pomanjkljiva dokumentacija

Čeprav naj bi bila tokrat zemlja iz Rup neoporečna, ministrstvo od ponudnikov zemlje ni prejelo vseh zahtevanih dokumentov, zato se zanjo ni odločilo. Med drugim naj bi manjkal tudi zapisnik o vzorčenju zemljine, poleg tega je bilo ugotovljeno, da bi bilo treba zemljo iz Rup zaradi kislega pH predhodno pripraviti oziroma poapniti.

Glede na zdaj znane podatke in karakteristike zemlje za ponudnika iz Rup ni še nič izgubljenega. Zemlje iz Naklega zagotovo ne bo dovolj za sanacijo vseh vrtcev oziroma njihovih igrišč, ki jih namerava ministrstvo izvesti v tem in prihodnjem letu. Bo pa moral ponudnik do takrat urediti in dopolniti dokumentacijo.

Zakaj je na prvi pogled manjši del projekta tako zanimiv, lahko pojasni podatek, da kar tretjina 600 tisoč evrov vredne sanacije dveh vrtcev odpade na strošek neoporečne zemljine.

Letos sanirana še štiri igrišča

Igrišči pri vrtčevskih enotah Mavrica in Ringaraja bosta predvidoma že marca dobili novo podobo, otroci pa prijeten prostor za igro na prostem. Ministrstvo naj bi kmalu objavilo tudi razpis za izvajalca del pri enotah Živžav in Mehurček, kjer naj bi glavnino del izvedli med poletnimi počitnicami. Jeseni, predvidoma novembra, naj bi se začela še sanacija pri enoti Center in igrišča na savinjskem nabrežju. Prihodnje leto bo nato ministrstvo uredilo še igrišča pri enotah Sonce, Luna, Čira čara in Iskrica. Zaradi morebitnih težav pri sanaciji, na katere opozarjajo projektanti, bo najverjetneje zadnja na vrsti enota Gaberje.

LKK, foto: SHERPA

“X:\sherpa\kraji\VRTEC RINGA RAJA\EDOE4324.JPG”

Informacija, da bi lahko pri sanaciji enote Ringaraja Vrtca Zarja uporabili zemljo iz Rup, je starše malčkov, ki obiskujejo omenjeno enoto, precej razburila. Zadovoljni so, da ministrstvo ni popustilo pritiskom in bo zamenjavo izvedlo v skladu s predhodnim dogovorom.