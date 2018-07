SAŠA inkubator lani presegel svoje cilje

V SAŠA inkubatorju, ki je podaljšana roka Mestne občine Velenje za spodbujanje podjetništva v občini in regiji, so izredno zadovoljni z rezultati delovanja v lanskem letu. Presegli so namreč predvideno število novoustanovljenih podjetij, pri zagonu katerih so sodelovali. Večje od predvidenega je tudi število delovnih mest, ki so jih ustvarila inkubirana podjetja.

Poslanstvo SAŠA inkubatorja je zadržati mlade talente v regiji, spodbujati zagon novih podjetij ter nuditi podporo pri njihovem hitrejšemu razvoju in rasti. Cilj SAŠA inkubatorja za leto 2017 je bil sodelovati pri zagonu vsaj petih podjetij in soustvariti deset delovnih mest. Dejansko pa je lani pod okriljem inkubatorja nastalo 12 novih podjetij in 23 delovnih mest. Devet podjetij, ki delujejo v Rudarskem domu in ima 57 zaposlenih je po besedah direktorice inkubarorja Karle Sitar lani imelo zavidljive rezultate

V Poslovnem centru Standard je vključenih 19 podjetij oz. posameznikov. Po besedah Sitarjeve so tudi ta zagonska podjetja, katerih povprečna starost je dve leti, lani poslovala uspešno.

TS

Foto: SAŠA inkubator