SDRES preklical stavko – stavkalo le okoli 70 zaposlenih

Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije je ob 14tih prekinil današnjo opozorilno stavko. Na prvi izmeni je stavkalo 60 zaposlenih, na drugi le še sedem, in to so bili člani izvršilnega odbora sindikata. Vodstvo premogovnika obljublja nadaljnja pogajanja in želi znova vzpostaviti socialni mir.

Knapi, ki so danes prihajali in odhajali na delo v velenjski premogovnik so se večinoma izogibali mikrofonu in so bili pri svojih izjavah zelo previdni. Rudar, ki ima dvajset let delovne dobe in ima za sabo tudi delovno nesrečo, zaradi katere je danes delovni invalid, je takole naštel svoje razloge za podporo stavki:

Številni so povedali, da zahteve SDRESA podpirajo le delno in da je težave možno rešiti s pogajanji. Je bila stavka potemtakem potrebna?

Izjemno majhna podpora stavki je po besedah generalnega direktorja skupine mag. Ludvika Goloba pokazala, da zaposleni razumejo, da je za stabilno poslovanje skupine Premogovnika Velenje še naprej treba slediti ukrepom finančnega in poslovnega prestrukturiranja. Dejal je, da so bili socialni partnerji včeraj tik pred podpisom dogovora, a SDRES ni pristal na to, da se odreče kolektivnim tožbam glede efektivnega delovnega časa za nazaj

Golob želi kot generalni direktor vzpostaviti socialni mir v podjetju in poziva k ponovnim pogajanjem. Glede preklica stavke smo želeli govoriti tudi s predstavnikom SDRES Asmirjem Bečarevićem, a se je ta zavil v molk.

TS

Foto: SHERPA