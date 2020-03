Še brez uradnega primera okužbe, a pripravljeni nanje

Občina Laško je še vedno med tisto dobro polovico slovenskih občin, ki uradno še nima zabeleženega primera okužbe s koronavirusom. Vsaj do včeraj, do 14 ure je bilo tako, ko je NIJZ objavil zadnje potrjene podatke.

“Vesel sem, da uradno ne beležimo še nobenega primera v naši občini in upam, da bo tako tudi ostalo. Kljub vsemu pa se tudi ZD Laško ustrezno pripravljajo, če bi prišlo do epidemije večjih razsežnosti”, je povedal Franc Zdolšek, župan Občine Laško.

Do včeraj je bil vsaj en primer okužbe s COVID-19 potrjen v 99 občinah (47 odstotkov vseh slovenskih občin), več kot dva primera okužbe sta bila potrjena v 49 občinah.

Župana Laškega tudi veseli, da so ljudje, kot je lahko sam opazil, še pred zadnjimi strožjimi ukrepi vlade o omejitvi zbiranje in gibanja na javnih mestih, upoštevali navodila in priporočila, da se držijo varnostne razdalje do drugih ljudi, se ne rokujejo, v trgovinah izogibajo drug drugega, se pozdravljajo na daleč in podobno.

Župan še ocenjuje, da občinski štab civilne zaščite dobro deluje.”Oskrbo občanov zagotavlja organizacija Rdečega križa v Laškem, kjer imamo zaenkrat sorazmerno dovolj prostovoljcev, seveda pa so zdravi prostovoljci še vedno dobrodošli. Zato vsi, ki želijo pomagati v teh razmerah se lahko javijo Rdečemu križu v Laškem”.

Kot je še dejal župan Franc Zdolšek pa se tudi v Laškem soočajajo s pomanjkanjem zaščitne opreme in upa, da bo ta problem v naslednjih dneh zadovoljivo rešen in da bodo pridobili zadostne količine zaščitnih sredstev.

Prisluhnite celotnemu pogovoru Francem Zdolškom, županom Občine Laško:

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA