Še en boleč poraz, tokrat v Ribnici

Na slovenski rokometni sceni je Celje Pivovarna Laško že drugič v tej sezoni sklonjenih glav zapustilo parket. Po porazu v superpokalu s Krko je sledil še prvenstveni spodrsljaj v Ribnici. Gostitelji so bili boljši z 22:21.

Že začetek je napovedal, da bo obračun vodilnih ekip zanimiv. Bolje so začeli domači in po desetih minutah vodili že s 5:1, a so potem svoje minute imeli tudi Celjani. V 54. minuti so povedli z 20:17. Sledilo je domačih pet minut in delni izid 4:1 za izenačenje na 21:21. Rok Ovniček je priigral sedemmetrovko, a Gal Marguč ni uspel premagati domačega vratarja. V zadnjem napadu so Ribničani le nekaj sekund pred iztekom časa zadeli, junak je bil David Kovačič, S sedmimi goli je bil najboljši strelec tekme, pri “pivovarjih” je bil najučinkovitejši Josip Šarac s petimi zadetki. Trener Branko Tamše je sodnikoma zameril, da sta gostiteljem dopuščala grobo igro.

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v prijateljski tekmi v Kočevju premagala Srbijo s 34:31. Štiri gole je dala Celjanka Jasmina Pišek. Drugi obračun bo v soboto v dvorani Golovec.

Nova sezona državnega prvenstva za košarkarice se je začela v Celju z vnaprej odigranim obračunom 6. kroga med Cinkarno in Mariborom. Aktualne državne prvakinje so prišle do visoke zmage s 103:47.

V sredo je bila prva tekma 10. kroga v 1. slovenski nogometni ligi (Krško – Domžale 0:4), v četrtek bodo preostale štiri. Velenjčani bodo gostovali v Mariboru, Celjani bodo pričakali Kidričane (20.10).

DŠ

Foto: SHERPA