Še en nadvse uspel Konjiški maraton, tudi z ekipo NT&RC

Sedmi po vrsti Konjiški maraton je znova odlično uspel. Maratona se je udeležilo več kot 1500 tekačev, ki so se pomerili v teku na 5, 10 in 21 km, med njimi je bila tudi ekipa Novega tednika in Radia Celje (NT&RC).

Prizadevni organizatorji so znova imenitno pripravili maraton, ki velja med tekači za enega najbolj priljubljenih in simpatičnih. Po včerajšnjem deževju je dopoldan dobremu vzdušju prispevalo še prijetno vreme, ki je nudilo odlične razmere za tek.

Tekaško ekipo NT&RC smo sestavljali Barbara Gradič Oset, Lea Komerički Kotnik (5 km), Igor Šarlah in Robert Gorjanc (10 km), dogodek je fotografiral Andraž Purg – Grupa.

Več v fotoreportaži v tiskani izdaji Novega tednika.

RG

Foto: GrupaA