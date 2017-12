Še več obiskovalcev kot lani

Sinoči je v Celju svoja vrata zaprl deseti mednarodni erotični sejem, ki je trajal tri dni. Na odrih se je zvrstilo več kot sedemdeset nastopov, ki so privabili številne obiskovalce od blizu in daleč. Poleg glavnega odra je bilo za množico obiskovalcev na voljo več mini teatrov.

O dogodku Sloverotika izvršni direktor družbe Robert Otorepec:

Sejem Sloverotika je med sejmi, ki jih pripravljajo na celjskem sejmišču, najbolj razvpit:

Na sejmu so nastopile številne zvezde industrije za odrasle iz različnih koncev Evrope. Na voljo so bile tudi stojnice z erotičnimi oblačili in pripomočki. Prireditev so povezovali Oriana Girotto, Tadej Bricelj in Damjan Murko.

BJ

Foto: Celjski sejem, Klemen Brumec