Še vedno najprej blažilci humanitarnih stisk

Prvi kamen v bogato slovensko misijonsko tradicijo je položil Odorik Mattiuzzi. Kot frančiškan je šel evangelij oznanjat na daljno Kitajsko že leta 1327. Danes je po vsem svetu približno 50 slovenskih misijonarjev. Pregledna razstava z njihovimi spominki z vseh koncev sveta je te dni odprta v avli doma Župnije sv. Jožefa nad Celjem.

Misijonarji opravljajo izjemno delo, ki bistveno presega zgolj pastoralno dejavnost. V številnih najbolj oddaljenih in od civilizacije pozabljenih krajih so pogosto edini, ki učinkovito skrbijo za šolanje otrok, socialno pomoč ljudem in vsaj osnovno zdravstveno oskrbo. Razsežnost tovrstnega humanitarnega prispevka prikazuje tudi potujoča razstava. Na panojih so predstavljeni vsi slovenski misijonarji. Od začetka 14. stoletja do danes jih je po svetu delovalo več kot šeststo. Malokateri narod ima v svoji zgodovini tako bogato dediščino kot Slovenci. Pridih eksotičnih dežel, kjer so službovali in še vedno službujejo, na razstavi obujajo različni predmeti, ki so jih v misijonsko središče prinesli v vseh teh letih.

Kot uvod v odprtje razstave so mladi s hriba ponovili letošnjo božičnico, ko so izvrstno uprizorili Tomčev Slovenski božič. V nadaljevanju je gostitelj Jože Planinšek k nagovoru povabil karizmatičnega slovenskega misijonarja z Madagaskarja Toneta Kerina. Doživeta in ognjevita predstavitev njegovega dela na četrtem največjem otoku na svetu je navdušila občinstvo.

Ob razstavi misijonsko središče zbira tudi sredstva za podporo misijonskemu delu po svetu. Trenutno so naši duhovniki, sestre in laiki še v Albaniji, Bocvani, Braziliji, Burundiju, Etiopiji, na Japonskem, v Jordaniji, Kanadi, Kazahstanu, Kirgiziji, Kongu, na Kubi, v Malaviju, Mehiki, Mozambiku, Peruju, Rusiji, Ruandi, na Samoi, Slonokoščeni obali, v Turčiji, Ugandi, Ukrajini in Zambiji.

