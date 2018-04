Sedem desetletij lova za uspehi

Slavnostna prireditev ob 70-letnici igranja hokeja v Celju je bila v dvorani Mestnega kina Metropol filmsko obarvana. Hokejski pozdrav so s potrkavanjem palic ob tla izvedli najmlajši igralci HK ECE Celje. Za uvod je spregovoril celjski župan Bojan Šrot. Prejel je darilo, spominski plošček, in se nanj navezal v svojem govoru.

»To je bila za nas, ko smo sredi sedemdesetih let obiskovali tekme v Celju, trofeja, ki je priletela z igrišča. Hvala za plošček,« je začel Šrot in v nadaljevanju dejal: »Več kot 50 športnih panog gojimo v več kot 70 celjskih klubih. Hokej predstavlja del čudovite celjske tradicije. Čas je za pogled nazaj. Klub je imel vzpone in padce. Pravilna je bila vaša odločitev, da ste se pred leti oprli na lastne sile. Darilo ste si podarili sami, ko ste se letos uvrstili v finale mednarodne lige. Verjamem, da je pred vami lepa bodočnost. Želim, da vztrajate.« Nato je izročil grafiko članu upravnega odbora HK ECE Celje Alešu Kukovičiču, da bo krasila klubske prostore.

Šivi, zlomljeni zobje

Predvajani so bili posnetki s celjskega drsališča, ki jih je iz arhiva Televizije Slovenija izbrskal Janko Šopar in jih tudi iskrivo komentiral. Prva sogovornika na odru sta bila legendarna, 76-letna Ivo Ratej, ki že več kot pol stoletja živi v Zagrebu, in nepozabni Jeseničan Albin Felc Bine, ljubljenec celjskega občinstva in še vedno izjemno cenjen med nekdanjimi hokejisti … Reportaža o hokejski prireditvi je v drugem snopiču Novega tednika, na športnih straneh pa si lahko preberete pogovor z Jernejem Kruderjem, ki je deset let čakal na zmago v svetovnem pokalu v balvanskem plezanju, napoved jubilejne, 25. kolesarske Dirke po Sloveniji …

