Sedemdeseta leta je močno napolnjeval duh političnega idealizma

»Ključni fotografiji razstave Dekade: sedemdeseta sta dve fotografiji. Na prvi je deček, ki v trgovini Mavrica izbira barve. Tako kot deček na urejeni polici izbira barvo, tako poskušamo skozi izbor obarvati dekado in nanjo pogledati skozi različne barvne odtenke. Druga je fotografija gradnje blokov na Lavi, saj je bilo zaradi skokovite rasti prebivalstva treba graditi nova naselja, ki so prinesla nov način življenja in preskok med mestom ter podeželjem. Po drugi strani so bila sedemdeseta leta tudi obdobje, ko se je utrjeval samoupravni socializem in je oblast predvsem z delovanjem družbenopolitičnih organizacij gradila fasado sistema, ki je zatrl reforme v predhodni dekadi ter so ga s trenji in z vrenji v naslednji dekadi nažrle vse gradbene napake,« je razložil direktor Zgodovinskega arhiva Celje dr. Borut Batagelj rdečo nit desetletja, ki ga predstavljajo v novem katalogu in na razstavi Dekade: sedemdeseta.

Zgodovinski arhiv Celje se je pred dvema letoma ob 60-letnici arhiva odločil, da bo ob praznovanju naredil pregled desetletij vse do petdesetih, ko je bil arhiv ustanovljen. Tokrat so se ustvarjalci razstave ustavili na polovici, v sedemdesetih letih, ki imajo v primerjavi s prejšnjimi dekadami kar nekaj razlik.

V sedemdesetih letih sta življenjski standard in kakovost življenja v Jugoslaviji dosegla najvišjo raven po drugi svetovni vojni. Povečala se je kupna moč prebivalstva, Merx je v tem obdobju sodil med največja slovenska podjetja.

Velik dogodek je 27. marca 1971 pripravil Tehnomercator, ko je v Gubčevi ulici odprl Veleblagovnico T. Imela je tri tisoč kvadratnih metrov prodajnih površin v kar 22 oddelkih. Veleblagovnico so oglaševali kot moderno, kjer so potrošniki lahko dobili prav vse, razen pohištva in avtomobilov.

BARBARA GRADIČ OSET

