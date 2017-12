Sedemdeseta: porast prebivalstva in utrjevanje socializma

V Zgodovinskem arhivu Celje danes odpirajo tretjo razstavo v projektu dekade. Tokrat skozi arhivsko gradivo in dogodke predstavljajo sedemdeseta, ki so bila prepoznavna po močni politični ideologiji, skokoviti rasti prebivalstva in potrebi po gradnji večstanovanjskih objektov in blokovskih sosesk, ki v okolje zanesejo nov način življenja.

Sedemdeseta so bila v preseku družbenega in individualnega doživljanja zelo zanimiva in raznolika dekada, na razstavi ju zaznamujeta dve fotografiji. To sta deček z naslovnice, ki v trgovini Mavrica izbira barve, in fotografija gradnje blokov na Lavi, ki imata simbolno vrednost, pravi direktor Zgodovinskega arhiva Celje dr. Borut Batagelj.

Na razstavi so večinoma predstavljene fotografije, v vitrinah so dokumenti, ki dopolnjujejo arhivsko sliko delovanja arhiva. Razlike med dekadami so tudi v načinu pridobivanja arhivskega gradiva, dodaja Batagelj.

Po besedah soavtorice razstave Vesne Sirk je sedemdeseta močneje od ostalih dekad napolnjeval duh političnega idealizma, ki je preveval vsa področja človekovega delovanja.

Zaposleni v arhivu upajo, da bo razstava pustila vtis živahnega dogajanja te dekade, predvsem pa odprla razmišljanja o preteklem in tudi sodobnem svetu.

BGO