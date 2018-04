Šempetranke četrte v državnem prvenstvu

Odbojkarice Alianse iz Šempetra so zasedle četrto mesto v državnem prvenstvu. V polfinalu so jih izločile Mariborčanke, v boju za tretje mesto pa so bile od njih boljše še Rogožanke.

Ekipa Formisa je sprva zmagala v svoji dvorani, včeraj pa je slavila še v Šempetru s 3:1. Slovenska ženska kadetska odbojkarska reprezentanca je odpotovala v Bolgarijo, kjer se bo jutri začelo evropsko prvenstvo. V izbrani vrsti so štiri odbojkarice iz šempetrskega kluba, Maša Božič, Vita Črnila, Lara Rituper in Katja Banko, ter dve iz kluba Swatycomet Zreče, Ana Žigon in Neli Goršek.

DŠ

Foto: OK SPODNJA SAVINJSKA