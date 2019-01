Semprimožnik profesionalno, podžupan postal Grobler

Župan občine Tabor Marko Semprimožnik je predstavil novega podžupana. To je postal mag. Žan Grobler, sicer sin nekdanjega župana Antona Groblerja, ki se na tokratnih lokalnih volitvah ni odločil za vnovično kandidaturo.

Žan Grobler je pravnik, ki sodeluje s pivovarno Green Gold Brewing iz Spodnjih Grušovelj v Spodnji Savinjski dolini. Na tokratnih lokalnih volitvah je kandidiral na listi SLS in bil izvoljen za svetnika. Iz vrst SLS prihaja tudi aktualni župan Marko Semprimožnik, po izobrazbi veterinarski tehnik, ki je bil do izvolitve za župana zaposlen v veterinarski ambulanti v Podlogu. Delo župana opravlja profesionalno. Kot pravi, je županovanje odgovorna naloga, ki se ji ob rednem delu ne da posvetiti stoodstotno zanesljivo. »Ne glede, da smo majhna občina, tudi naši občani si zaslužijo popoln in dober servis,« pravi.

ŠO, foto: SHERPA